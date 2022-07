VIDEO Halo voorkomt horrorcrash bij Formule 2

Beide coureurs belandden in de grindbak, maar waren allebei ongedeerd. Op de herhalingen is duidelijk te zien hoe de halo - de in de cockpit bevestigde veiligheidsvoorziening die in 2018 in de Formule 1 en Formule 2 werd geïntroduceerd - veel erger voorkomt.

De beelden van de crash:

Voor wie de autosport en de Formule 1 op de voet volgt, zal bij dit incident ook gedacht hebben aan de ietwat soortgelijke crash van Lewis Hamilton en Max Verstappen vorig seizoen in het Italiaanse Monza. Verstappen belandde toen ook bovenop de Mercedes van Hamilton. „Ik voel me erg, erg dankbaar vandaag. Dank God voor de halo die me redde”, vertelde de Britse zevenvoudige kampioen toen.