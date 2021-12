Britse politie arresteert verdachte voor gewapende overval Mark Cavendish

De overval op Cavendish en zijn familie gebeurde in de nacht van 27 november, toen hij net terug was in zijn woonplaats Essex na een zware valpartij bij de Zesdaagse van Gent. Hij lag na dat ongeluk zelfs even op de intensive care met een aantal gebroken ribben en een klaplong.

„Vier gemaskerde en gewapende mannen wisten ons huis binnen te dringen toen we aan het slapen waren. Ze hebben mijn vrouw en kinderen bedreigd en mij op een gewelddadige manier aangevallen”, liet hij weten. „Met een mes hebben ze onze bezittingen geplunderd.”

„Ze hebben onder meer twee horloges meegenomen die veel waarde voor ons hebben. Maar wat nog erger is, is dat het gevoel van bescherming, veiligheid, privacy en waardigheid is weggenomen bij mijn jonge gezin. Daar heeft iedereen recht op in zijn eigen huis”, aldus Cavendish. „Het effect dat deze nachtmerrie heeft gehad op mijn familie is duidelijk, en dat is hartverscheurend.”