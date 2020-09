Michael van Gerwen grijpt in Premier League Darts laatste strohalm

Van Gerwen plaatste in de derde leg een vroege break en liep mede daardoor uit naar een 3-1 voorsprong. Bijna was het zelfs 4-1 geweest, maar het enige kansje op dubbel 20 werd niet verzilverd. Even later pakte Mighty Mike wel de tweede break en vergrootte zo de voorsprong naar 5-2. Doordat hij in de twee opvolgende legs weer enkele mogelijkheden onbenut liet, kwam Anderson terug in de wedstrijd (5-5).

Van Gerwen maakte het zichzelf onnodig moeilijk en keek ondanks een gemiddelde van ruim 105 plotseling tegen een 5-6 achterstand aan. Daarna rechtte hij net op tijd zijn rug en zegevierde dankzij drie gewonnen legs op rij ternauwernood met 8-6.

Concurrenten winnen ook

Eerder op de vrijdagavond zag Van Gerwen twee van zijn belangrijke concurrenten voor een plek in de top-4 ook winnen. Zo klopte Nathan Aspinall de nummer laatst Daryl Gurney met 8-5 en zegevierde Peter Wright met 8-6 over koploper Glen Durrant. Overigens is drievoudig BDO-wereldkampioen Durrant de enige darter die zich al heeft verzekerd van een ticket voor de play-offs.

Michael van Gerwen (r) en Gary Anderson geven elkaar vanwege de coronamaatregelen geen hand maar een elleboog. Ⓒ PDC

Voor zaterdag ligt er voor Van Gerwen een duidelijke opdracht klaar. De 31-jarige Vlijmenaar moet winnen van Gurney. Als dat lukt, dan is de kans groot dat hij alsnog de top-4 binnendringt. Het uitstekende gemiddelde van 103,17 tegen Anderson biedt in elk geval voldoende perspectief en vertrouwen voor de nummer één van de wereld.

Zwaarste nederlaag Van Gerwen

Voor de coronabreak, die de prestigieuze competitie zo’n vijf maanden oponthoud bezorgde, won Van Gerwen van zijn zes partijen er vier en gingen er twee verloren. De hervatting in Milton Keynes, waar zonder publiek wordt gespeeld, verloopt bepaald niet soepel.

Na het uitstekende begin tegen Rob Cross ging Van Gerwen vervolgens viermaal onderuit, wist hij twee keer te winnen en eenmaal gelijk te spelen. Hij leed tegen wereldkampioen Peter Wright zelfs zijn zwaarste nederlaag (1-8) ooit in de Premier League. Door de tegenvallende resultaten viel hij buiten de top-4, een absolute zeldzaamheid.

Michael van Gerwen beleeft uitermate lastige Premier League. Ⓒ PDC

Vier op een rij voor Van Gerwen

De laatste vier edities sloot Van Gerwen de reguliere competitie namelijk als nummer één af en greep vervolgens via de beslissende play-offs in Londen telkens de macht. Naast die vier trofeeën was hij in 2013 ook al eens de beste in de competitie. Dit keer loopt alles dus anders.

De eerste plek en de daarbijbehorende bonus van 25.000 Britse ponden gaat Van Gerwen sowieso niet meer pakken. Hij moet zaterdag sowieso eerst zien te winnen van Gurney om überhaupt uitzicht te houden op de eindzege. Na zestien speelronden - zaterdag staat de laatste op de rol - plaatsen de beste vier darters van de rangschikking zich voor de finaleronde op donderdag 22 oktober in de Londense O2 Arena. Daar begint iedereen gewoon weer op nul en ligt voor één van de vier de hoofdprijs ter waarde van 250.000 Britse ponden te wachten.