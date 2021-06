Sjinkie Knegt: ’Ik hoop dat deze zomer op te lossen’

Sjinkie Knegt: ’Alles staat weer op nul, dus elke wedstrijd die nu komt, is belangrijk’ Ⓒ HH/ANP

FONT-ROMEU Sjinkie Knegt heeft in sportief opzicht zijn volledige focus bij de Winterspelen van Peking 2022. Tijdens het trainingskamp in het Franse Font-Romeu blijkt dat misschien wel het meeste, omdat de shorttracker gekscherend ’bekent’ dat hij dit jaar nog niet in zijn Subaru Impreza heeft gezeten om deel te nemen aan autoraces. ,,Die zijn er ook niet geweest, dus dat is misschien wel mijn geluk”, lacht de Fries.