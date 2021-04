Paul Pogba laakt José Mourinho: ’Alsof die spelers dan niet meer bestaan’

„We hadden een goede verhouding, dat zag iedereen”, vertelt de Franse middenvelder in gesprek met Sky Sports. „En van de een op de andere dag, zonder dat ik wist waarom, was het niet meer zo. Het vreemde is dat ik het niet eens uitleggen wat er gebeurde tussen Mourinho en mij, want ik weet het zelf ook niet.”

Naar eigen zeggen was Pogba niet de enige speler bij wie dit het geval was. Zo had ook linksback Luke Shaw het lastig onder de Portugees. Dat hij nu weer opleeft, is in grote mate te danken aan de huidige manager Ole Gunnar Solskjær. „Ole heeft Luke enorm geholpen, nadat hij een lastig seizoen had onder Mourinho. Hij heeft het vertrouwen van de trainer beloond en laten zien wat voor kwaliteiten hij in huis heeft. Ook mijn eigen band met Solskjær is anders, want hij keert zich niet tegen spelers. Misschien sta je er bij hem wel eens naast, maar het is bij hem niet zo dat die spelers dan ineens niet meer bestaan. Dat is het verschil.”

„De werkwijze van Solskjær is meer gericht op de persoon”, vervolgt Pogba. „Uiteindelijk heeft elke trainer zijn eigen manier van werken, daar moeten wij ons aan aanpassen. Soms past het goed bij je en soms ook niet.”

Pogba reageerde ook nog op de uitspraken van Mourinho na de recente clash tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, waar de trainer tegenwoordig aan het roer staat. „Mourinho zegt het liefst iets, waar mensen het later dan weer over hebben. Zo is hij. Maar wij hebben dat niet nodig. Wij wonnen, hij verloor.”