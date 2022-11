Situatie ’vapende’ Nainggolan wordt er bij Antwerp FC niet beter op

Dinsdag meldde hij zich ziek voor de training en ging hij weer naar huis. Ondertussen liet voorzitter Paul Gheysens zich kritisch uit tegenover Nainggolan. „Of ik de transfer opnieuw zou doen? Natuurlijk niet”„zei hij bij Sporza.

Nainggolan meldde zich dinsdagmiddag voor de training bij de beloften, maar keerde even later alweer terug naar huis. De reden: buikgriep. Woensdag gaat de middenvelder de training proberen te hervatten.

Geen sportman

’Il Ninja’ komt al even niet meer in het stuk voor bij de Great Old. Zo werd hij naar de b-selectie verwezen nadat hij betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en hij in diezelfde week nog al vapend (roken van een e-sigaret) werd gespot, ongeveer een uur voor de wedstrijd in het stadion van Standard, waar overigens een rookverbod geldt. Vorige vrijdag liet Van Bommel nog optekenen dat we Nainggolan voor het WK niet meer in actie zullen zien.

Radja Nainggolan Ⓒ ANP/HH

Dinsdag liet Antwerp-voorzitter Gheysens zich dan ook nog eens kritisch uit tegenover de man die hij met de nodige miljoenen naar Deurne-Noord heeft gelokt. „Er is zodanig veel onrust en er komt nog veel meer naar buiten. Hij heeft zoveel talent, maar hij leeft niet als een sportman. Dat is heel jammer”, zei Gheysens bij Sporza.

Ultieme kans

Om te vervolgen: „Hij mag een firmaatje oprichten, maar zijn focus moet wel voetbal blijven. Natuurlijk mag hij een glas drinken, dat is geen probleem als voetbal de focus is. Maar hij vindt geen balans. Hij zou er kunnen tonen dat hij veel beter is, maar dat doet hij niet. We hadden hem ook op non-actief kunnen zetten. We hadden gewoon gedacht dat hij deze ultieme kans zou grijpen.”

Na zijn verwijzing naar de b-selectie heeft Nainggolan zich dus niet in de gratie kunnen spelen bij de technische staf en het bestuur. Zo veel is duidelijk. Nainggolan is aan het einde van dit seizoen einde contract op de Bosuil. Zoals de zaken er nu voor staan is de kans 0,0 procent dat hij een nieuw contract krijgt, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Nainggolan: ’Zo snel mogelijk op het veld staan’

Nainggolan wil niet op het interview van Gheysens en eventuele transfergeruchten reageren. „Uit respect voor de voorzitter en de club”, zegt hij tegen de Belgische krant. „Ik wil er alles aan doen om zo snel mogelijk opnieuw op het veld te staan. Hopelijk krijg ik die kans ook.”

Bron: Het Nieuwsblad