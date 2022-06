Emotionele uitbarsting Franken zonder gevolg

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek ingesteld naar het gedrag van Franken en heeft vanwege de bijzondere omstandigheden besloten tot een sepot. Uit onderzoek is gebleken dat ,,Franken tijdens de wedstrijd gedurende langere tijd is bedreigd en op discriminerende en onheuse wijze is bejegend door een grote groep toeschouwers. Deze bevonden zich richting het einde van de wedstrijd niet alleen meer op de tribune maar ook langs het veld, direct achter en rondom de dug-outs.” Zo laat de KNVB weten.

Omdat het geëmotioneerde gedrag van Franken richting een gedeelte van de toeschouwers daarop een reactie is geweest heeft de aanklager besloten dat het geen consequenties hoeft te hebben. Het vooronderzoek naar wanordelijkheden door toeschouwers rondom ADO-Excelsior loopt nog, laat de bond weten.