Atalanta en De Roon vernederen AC Milan

Josip Ilicic scoorde twee keer. Alejandro Gómez, Mario Pasalic en Luis Muriel troffen voor de thuisclub eveneens doel. De laatste vier treffers vielen in het laatste half uur.

Marten de Roon speelde de gehele wedstrijd bij Atalanta. Ploeggenoot Hans Hateboer mocht in de 89e minuut nog even invallen en kwam het veld in voor Robin Gosens.

Atalanta steeg naar de vijfde plaats. AC Milan bleef door de grootste nederlaag tot dusver in deze competitie hangen op de tiende plek.

