Barça-voorzitter Joan Laporta: ’Ik sluit terugkeer Lionel Messi en Andrés Iniesta niet uit’

„Ik sluit het niet uit”, zei Laporta over de mogelijke terugkeer van Iniesta en Messi. „Het is gebeurd met Dani. Ik wil hem bedanken dat hij ziet in welke situatie de club nu zit en wil komen helpen”, voegde hij eraan toe.

Alves kwam vanaf 2008 acht seizoenen uit voor de Catalanen en boekte met de club vele successen. De Zuid-Amerikaan speelde 391 wedstrijden voor Barcelona en scoorde daarin 23 keer.

„Dit zijn mensen die deze club groot hebben gemaakt”, aldus Laporta. „Messi en Iniesta zijn spectaculair, ik kan de toekomst niet voorspellen. We houden ze altijd in gedachten, hoewel ze nu onder contract staan bij andere clubs en dat moet je respecteren, maar in het leven weet je het nooit.”