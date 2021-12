Chris Landman (40) wint bij debuut op WK darts; Michael van Gerwen weet wie volgende opponent is

Het was geen superdarts wat Landman liet zien, maar wel ruim voldoende om zijn opponent - bijnaam Scotty Dog - te verslaan. Landman won zes legs op rij en kwam daardoor met gemak op 2-0. The Countryman, zoals de bijnaam van de Nederlander luidt, zag zijn tegenstander 12 dubbels missen en had hierdoor maar weinig te duchten van zijn opponent. Mitchell werd in 2015 nog wereldkampioen van de kleinere bond BDO.

Ook de zevende en achtste leg was een prooi voor Landman. Het kwam dus aan op de negende leg voor Mitchell om een leg te pakken en dat lukte zowaar. Het bezorgde Scotty Dog en het publiek een lach op het gezicht. Een leg later brak hij Landman en werd het zowaar 2-2 in legs. Maar deze keer liet hij zich niet meer verrassend: 3-2 in de set en 3-0 als eindstand.

Nuchter

„Dit is niet wat ik verwacht had, wel dat ik kans maakte”, zo verklaarde Landman na afloop tegenover RTL7. „Als mijn dubbels erin gaan, sterkt dat mij. Gewoon doorgooien, denk ik dan. Ik sta er gewoon nuchter in en zie wel wat het wordt”, sluit hij af. Landman stuit in de tweede ronde op de Engelsman Ian White.

Van Gerwen weet tegenstander in tweede ronde

Landman kwam als eerste van in totaal tien Nederlanders in actie op het WK van de grootste bond PDC. Michael van Gerwen wil een gooi doen naar zijn vierde wereldtitel. Hij speelt in de tweede ronde tegen Chas Barstow, die donderdagmiddag van John Norman Jnr won.

Ook Raymond van Barneveld, die in 2007 zijn enige wereldtitel bij de PDC veroverde, is weer van de partij.

Daryl Gurney won donderdagmiddag van ’Rapid’ Ricky Evans met 3-1.

De eindwinnaar in Londen gaat met een geldbedrag van circa 586.000 euro naar huis. De finale is op 3 januari.

Donderdag 16 december, programma:

13.30 uur

Steve Lennon - Madars Razma (eerste ronde) 3-1

Scott Mitchell - Chris Landman (eerste ronde) 0-3

Chas Barstow - John Norman Jnr (eerste ronde) 3-1

Daryl Gurney - Evans (tweede ronde) 3-1

20.00 uur

William O’Connor - Danny Lauby (eerste ronde)

Ryan Meikle - Fabian Schmutzler (eerste ronde)

Ron Meulenkamp - Lisa Ashton (eerste ronde)

Gary Anderson - Lewis/Campbell (tweede ronde)