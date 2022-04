Carlos Sainz de snelste in Melbourne, vierde tijd Max Verstappen

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Spanjaard was daarmee verreweg het rapst. Teamgenoot Charles Leclerc was ruim een halve seconde langzamer. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, op dik acht tienden van Sainz. Zijn Red Bull-kompaan Sergio Pérez reed in de slotfase de derde tijd en was een fractie trager dan Leclerc.

Het is de eerste Grand Prix van Australië sinds 2019. Over drie dagen worden liefst 410.000 toeschouwers verwacht in Melbourne. Het vernieuwde circuit is een stuk sneller. Ter vergelijking: drie jaar geleden was de snelste tijd in de eerste training een 1.23,599 van Lewis Hamilton.

Hamilton noteerde nu de zevende tijd. Lando Norris (McLaren) en Esteban Ocon (Alpine) kwamen tot de respectievelijk vijfde en zesde stek in de eerste testsessie.

Problemen waren er voor Sebastian Vettel, na een coronabesmetting voor het eerst dit seizoen in actie. De Aston Martin-coureur viel met een klein kwartier te gaan stil, waarna er rook uit zijn motor kwam. Vettel besloot daarop het brandje, niet voor het eerst in zijn loopbaan, zelf te blussen. Na de training reed de viervoudig wereldkampioen op een scooter over het circuit terug naar de pitstraat. Die ludieke ’ereronde’ krijgt mogelijk nog een staartje, omdat het officieel niet is toegestaan om de baan te betreden. De stewards onderzoeken het voorval.