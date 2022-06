Andy Murray: ’Toptennissers wezen toernooi in Saoedi-Arabië af’

Andy Murray. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Niet in elke sport zijn de atleten gevoelig voor lucratieve aanbiedingen vanuit Saoedi-Arabië. De Britse toptennisser Andy Murray zei zaterdag op de persconferentie in aanloop naar Wimbledon dat hij en diverse collega’s weigerden om in het land te spelen.