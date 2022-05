SC Heerenveen tegenstander AZ in strijd om ticket voor Conference League

Spits Sydney van Hooijdonk zette Heerenveen na een halfuur op voorsprong met zijn vijfde competitiedoelpunt in dertien wedstrijden sinds zijn komst in de winter. Ook zijn aanvalspartner Amin Sarr kwam toen naar Friesland en bereidde de openingstreffer voor. De Zweed was zelf al goed voor vijf treffers.

In de tweede helft maakte Van Hooijdonk op aangeven van Thom Haye koppend de 2-0. In de slotfase scoorde invaller Anthony Musaba nog voor Heerenveen en de 38-jarige Jacob Mulenga voor Go Ahead.

Heerenveen eindigt met 41 punten op de achtste plaats, het Go Ahead van vertrekkend trainer Kees van Wonderen met 5 punten minder op de dertiende plaats. Van Wonderen mag door de winst van Heerenveen wel nog hopen op Europees voetbal volgend seizoen, want de 53-jarige trainer heeft volgend jaar de leiding in Friesland. Heerenveen begint de play-offs tegen nummer 5 AZ.

Cambuur

SC Cambuur plaatste zich ondanks een overwinning bij concurrent FC Groningen (2-3) niet kunnen plaatsen voor de play-offs. De club uit Leeuwarden was afhankelijk van concurrenten en had daardoor aan de zege niet genoeg. Cambuur eindigt dankzij de eerste overwinning sinds eind februari op de negende plaats. Groningen-trainer Danny Buijs besluit zijn carrière bij de club met een twaalfde plek.

Spits Roberts Uldrikis zette Cambuur al vroeg op voorsprong met een knappe kopbal. Met een raak schot van afstand verdubbelde Mees Hoedemakers die voorsprong, voordat Jørgen Strand Larsen met zijn veertiende competitiedoelpunt van dit seizoen de spanning terugbracht. Cambuur-aanvaller Issa Kallon bezorgde zijn club vlak daarna een ruimere marge door een strafschop te benutten. Aanvaller Romano Postema maakte in blessuretijd de 3-2.