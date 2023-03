Alcaraz bereikt halve finale Indian Wells en krijgt nummer 1-positie in vizier

De nog altijd maar 19-jarige Spanjaard verloor begin dit jaar zijn plek bovenaan de ATP-ranking nadat hij geblesseerd moest afhaken voor de Australian Open. De winnaar van dat toernooi, Novak Djokovic, heroverde daardoor eind januari die plek. Doordat de Serviër vanwege zijn vaccinatiestatus niet welkom is in de Verenigde Staten kan Alcaraz hem deze week weer voorbijsteken.

Dan moet Alcaraz het masterstoernooi van Indian Wells wel winnen, maar die kans wordt met de zege groter. Tegen Auger-Aliassime was Alcaraz op de beslissende momenten zijn tegenstander - de nummer tien van de ATP-ranking - steeds de baas in een zowel fraai als boeiend tennisgevecht.

Lange vijfde game

Alcaraz maakte in de eerste set bij een stand van 2-2 het verschil. Na een lange vijfde game benutte de nummer 2 van de wereld zijn vijfde breakpoint. Auger-Aliassime kreeg op 5-4 nog een kans om terug te breken, maar Alcaraz poetste het breakpoint weg en haalde alsnog de set binnen.

Auger-Aliassime leverde in de tweede set meteen zijn eerste servicebeurt in, maar trok de stand in de volgende game alweer gelijk. De twee hielden elkaar vervolgens in evenwicht tot 4-4, waarna Alcaraz de beslissende break plaatste.

Eindelijk winnen

Het was voor de 19-jarige Alcaraz pas de eerste zege op Auger-Aliassime in vier ontmoetingen. „Het is fantastisch dat ik eindelijk van Felix win. En dan ook nog eens met erg goed tennis”, zei hij na afloop.

Om de finale te behalen moet Alcaraz nu afrekenen met Jannik Sinner. De Italiaan was in drie sets te sterk voor Taylor Fritz, die vorig jaar het toernooi nog won, met 6-4, 4-6 en 6-4. De andere halve finale gaat tussen Daniil Medvedev en Frances Tiafoe.

Koolhof naar halve finales dubbelspel

De Nederlandse tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn doorgedrongen tot de halve finales van het dubbelspel op het toernooi van Indian Wells. Het als eerste geplaatste duo versloeg Jamie Murray en Michael Venus met 6-3 6-3.

Koolhof en Skupski namen snel een 3-1 voorsprong, waarna ze met een tweede break op 5-3 de eerste set binnenhaalden. Ook in de tweede set kwamen ze zelden in de problemen. Na een break op 3-2 kwam de winst niet meer in gevaar.

Koolhof en Skupski treffen in de halve finales Santiago González en Édouard Roger-Vasselin. Het Mexicaans-Franse duo was met 2-6 6-2 10-7 te sterk voor Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara.