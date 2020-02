Italiaanse voetbalbond: wedstrijden zonder publiek laten spelen

De voorzitter van de competitie Paolo Dal Pino stuurde een brief met het verzoek naar de Italiaanse regering en later op de dag ging de regering akkoord met het voorstel, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Welke wedstrijden er precies zonder publiek ingehaald zullen worden en wanneer, is nog niet bekend. De wedstrijden Torino-Parma, Internazionale-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari en Atalanta-Sassuolo werden afgelopen weekend uit het programma gehaald.

De maatregel is volgens de bond nodig om de competitie tijdig te beëindigen in verband met de start van het EK voetbal op 12 juni.

De Bulgaarse club Ludogorets, de aanstaande tegenstander van Internazionale in de Europa League, meldt dat het van de UEFA bericht heeft gekregen dat de return in Milaan zeker doorgang vindt, desnoods in een leeg stadion.

