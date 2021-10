Hordenkampioen Koen Smet trots op Master via Johan Cruijff Institute

Smet (31) legde een jaar geleden een geweldige motivatie voor, waarom juist hij aanspraak wilde maken op de beurs. De atleet bleek een geweldige student en overwon een moeilijke periode op mentaal gebied. Hij groeide als mens én als aankomend coach. Zijn ambitie om door te gaan in de sport, is groot.

De lovende woorden van De Telegraaf chef-sport Marcel van der Kraan (links naast Smet) bij de uitreikingen aan het Johan Cruyff Institute aan zijn adres waren dik verdiend. „Koen is een topsporter met een verhaal, een man die inspireert en zijn eigen weg durft te volgen om nieuwe generaties topsporters op weg te helpen. Precies zoals Johan Cruijff het voor ogen heeft gehad”, aldus Van der Kraan.

Ontwikkelen

Smet, die ook onthulde begin volgend jaar vader te worden, zegt trots te zijn op zijn Master. „Ik zou in de toekomst graag voor een bond of een sportclub werken, ik vind het nu al geweldig om mensen van alle niveau’s te coachen en te trainen”, aldus Smet, die eerder sportmarketing en -media volgde vanuit TeamNL. „Ik wil me blijven ontwikkelen en in de toekomst alleen maar beter worden en daarom wilde ik zo graag deze Master volgen. Ik heb er alles van mijzelf in kunnen leggen.”

Wil jij als (oud-)topsporter ook kans maken om in de toekomst een beurs te krijgen, volg de publicaties bij Johancruyffinstitute.com en Telesport.