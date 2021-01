Dick Advocaat gewoon op de bank tegen PSV

Berghuis werd in de ochtend voor de training vrijdag door technisch directeur Frank Arnesen gevraagd naar ‘boven’ te komen (de kantoren op het trainingscomplex 1908). Berghuis: ,,Er is een gesprek geweest tussen Frank (Arnesen), Dick en mij. Dick vroeg hoe wij erin stonden. Ik heb aangegeven dat wij 100 procent achter hem staan en dat daar ook geen twijfel over mogelijk is.’’

Voor Advocaat is dat voldoende om ook daadwerkelijk het seizoen bij Feyenoord als hoofdtrainer af te maken.

"Dat vonden wij als spelersgroep niet leuk om te horen"

Berghuis bevestigt wel dat er eerder in de week zaken zijn besproken die de spelersgroep dwars zaten. Advocaat wond er de afgelopen periode geen doekjes om als het ging om benoemen van kwaliteiten of juist het gebrek daar aan bij spelers of het elftal.

Berghuis: ,,Daar hebben we een gesprek over gehad met de trainer. Dat gesprek vond plaats in de dagen na de wedstrijd tegen AZ.’’ Meteen na afloop van dat verloren duel gaf Advocaat aan dat de kwaliteit van de spelers bij AZ hoger ligt. ,,Dat vonden wij als spelersgroep niet leuk om te horen. Dick zei dat hij die wedstrijd bedoelde en niet AZ in het algemeen. Dat is uitgesproken.’’

Feyenoord vijfde

Feyenoord bezet na negentien speelronden de vijfde plek in de Eredivisie. Het gat met koploper Ajax is twaalf punten. Dat heeft alles te maken met de drie nederlagen eerder deze maand, toen achtereenvolgens werd verloren van Ajax (1-0), AZ (2-3) en SC Heereveen (3-0). Zondag wacht in de eigen Kuip het belangrijke duel met nummer twee PSV, dat momenteel een voorsprong van acht punten heeft: 43 om 35.

Advocaat werd in oktber 2019 aangesteld als opvolger van Jaap Stam. Tot december vorig jaar, toen met 1-0 werd verloren bij Vitesse, bleef Feyenoord vervolgens ongeslagen in de Eredivisie. Inmiddels zit de klad er echter goed in en is er bij de spelers onvrede ontstaan over de manier waarop Advocaat zijn team laat spelen. Daar werd vrijdag over gesproken.

