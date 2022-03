Geëmotioneerde Wüst: ’Alsof je het uitmaakt met je grote liefde’

Dat ze haar laatste race achter de rug heeft, kon Wüst nog maar amper begrijpen. „Het is heel onwerkelijk”, zei ze voor de camera van de NOS. „Het voelt alsof ik jarig ben.” Wüst had ingecalculeerd dat het publiek voor haar zou klappen, maar wat ze zaterdag meemaakte overtrof haar verwachtingen. „Tijdens het inrijden werd het publiek al helemaal gek, dat was heel bijzonder. Het had niet veel gescheeld of het dak ging er echt af.”

Ze gaf toe dat al het gejuich en gejoel haar aanvloog en emotioneel maakte. „Het was daardoor niet mijn beste race, maar ik heb wel ontzettend genoten van iedere seconde. Tijdens het horen van de bel dacht ik ’dit wordt mijn laatste rondje’.” Voor Wüst is de cirkel rond, maar dat betekent niet dat ze zich opgelucht voelt. Sterker nog, ze mist het schaatsen nu al. „Het is een droom die uitkomt om mijn carrière te eindigen waar ik die ben gestart, maar het gemis voel ik al. Alsof je het uitmaakt met je grote liefde. Maar dat is ook goed, het geeft aan hoe mooi deze tijd is geweest.”

Op de vraag wat ze morgen gaat doen, hoefde het schaatsicoon niet lang na te denken: „Schaatsen kijken natuurlijk!”