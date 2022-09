Amsterdammers veel te sterk voor Van Bronckhorsts Rangers FC LIVE Ajax legt Rangers op pijnbank in ArenA: 4-0

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Ajax opent het nieuwe seizoen van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Rangers FC. In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA begint Mohammed Kudus in de basis. De 22-jarige Ghanees krijgt centraal in de aanval de voorkeur boven Brian Brobbey. De aftrap was om 18.45 uur.