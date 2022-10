Cricketers op WK niet opgewassen tegen topland India

Virat Kohl, Rohit Sharma en Suryakumar Yadav waren met elk meer dan vijftig runs een klasse apart in Sydney, waar tienduizenden luid juichende fans van India aanwezig waren. Bij Nederland, dat slechts twee Indiase slaglieden uit kreeg, was Tim Pringle topscorer met twintig runs.

„Dit was absoluut het luidruchtigste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld. Het was een geweldige ervaring”, reageerde Oranje-aanvoerder Scott Edwards. „Het is altijd lastig om een score van 180 te verslaan. Ik dacht dat we redelijk bowlden, maar gezien hun batters en het feit dat wij geen wickets krijgen, is het moeilijk om bij te blijven.”

India gaat op kop in de groep door de tweede zege in de tweede groepsfase van het WK. Oranje was eerder deze week al slecht aan deze groepsfase begonnen. Bangladesh was toen te sterk. Later nemen de cricketers het ook nog op tegen het gerenommeerde Pakistan.

De Indiase cricketbond maakte eerder op de donderdag bekend dat de mannelijke en vrouwelijke topspelers van het land voortaan evenveel verdienen aan een interland. Deze stap zet de bond van de grootste sport van het land om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Los van wedstrijdinkomsten blijven de mannen op jaarbasis wel nog veel meer verdienen dan vrouwelijke cricketers.