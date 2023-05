Groots onthaald Napoli vergroot feest met zege op Fiorentina

Met de zege komt Napoli op 83 punten. De ploeg die vorige week al de eerste titel sinds 1990 veroverde, heeft een voorsprong van 17 punten op Juventus. Fiorentina, de nummer 8 van de ranglijst, is nu 12 punten verwijderd van Europees voetbal.

Osimhen werd zoals zo vaak dit seizoen matchwinnaar. De spits had echter wel twee strafschoppen nodig om het verschil te maken. De Nigeriaan miste nog zijn eerste penalty drie minuten na rust, maar schoot in de 73e minuut wel raak vanaf de stip. Met zijn 47e doelpunt in de Serie A passeerde hij ook oud-speler George Weah als meest trefzekere Afrikaan ooit in de Italiaanse competitie.

Juventus naar plek twee

Juventus heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Champions League-tickets. De ploeg uit Turijn klom naar de tweede plaats op de ranglijst na een 2-0-overwinning bij Atalanta.

Met de zege komt Juventus op 66 punten, 5 punten meer dan nummer 5 AC Milan. De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Atalanta blijft met 58 punten op de zesde plaats staan, een plek die goed is voor de voorronde van de Conference League.

CL-voetbal is ver weg voor De Roon en de zijnen. Ⓒ ANP/HH

Atalanta, dat speelde met de Nederlanders Marten de Roon en Teun Koopmeiners, was in de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Na een corner van Koopmeiners kopte Giorgio Scalvini op de paal. Juventus kwam vervolgens tien minuten na rust op 1-0 dankzij de 19-jarige Engelsman Samuel Iling. Atalanta ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Dusan Vlahovic schoot diep in de blessuretijd op fraaie wijze de 2-0 binnen.