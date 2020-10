Emmen en Fortuna Sittard balen allebei van gelijkspel

FC Emmen keek bij de rust tegen een 0-2 achterstand aan. Dat had de thuisclub aan zichzelf te wijten. De verdediging rammelde aan alle kanten en daar profiteerde het scherpe Fortuna Sittard goed van.

Eerst strafte Sebastian Polter geklungel bij Caner Cavlan en Nick Bakker af, met dank aan een goede voorzet van Lisandro Semedo. Amper vijf minuten later ging het in de opbouw bij FC Emmen fout. Semedo pikte de bal op en schoot de bal over de mistastende keeper Dennis Telgenkamp in het doel: 0-2.

Koselev treedt op

FC Emmen was in aanvallend opzicht voor de rust een paar keer gevaarlijk. Doelman Alexei Koselev hield eerst Simon Tibbling en daarna Anco Jansen van scoren af.

Na de rust maakte FC Emmen, met aanwinst Ricardo van Rhijn voor Bakker, een betere indruk. Binnen een kwartier had de thuisploeg de schade gerepareerd via doelpunten van Nikolai Laursen (uit de rebound) en Michael de Leeuw (uitgespeelde aanval). Invaller Emil Hansson maakte daarna nog wel 2-3, maar dat deed hij vanuit een buitenspelpositie.

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE: Almere City FC speelt ook bij FC Dordrecht gelijk

Almere City FC heeft voor de tweede keer in vier dagen puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie geïncasseerd. Het duel bij hekkensluiter FC Dordrecht eindigde in 2-2. Daardoor kwam de ploeg van trainer Ole Tobiasen op achttien punten, evenveel als koploper NAC Breda, dat echter twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

FC Dordrecht leidde na ruim een half uur met 2-0 dankzij treffers van Arsenio Valpoort en Gianni Dos Santos. Op slag van rust verkleinde Radinio Balker de achterstand, waarna Thomas Verheijdt in de 57e minuut voor de gelijkmaker zorgde. Almere City FC speelde afgelopen donderdag gelijk bij FC Den Bosch: 1-1.

