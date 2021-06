Knappe prestatie Arantxa Rus in Bol

De als tweede geplaatste Rus was in de kwartfinales met 1-6 7-5 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Claire Liu, de nummer 130 van de wereld. In de halve eindstrijd neemt de 30-jarige Rus, de mondiale nummer 83, het op tegen de Roemeense Irina Bara.

Rus, die nog nooit een WTA-titel heeft veroverd, bleef vorige week op Roland Garros in de openingsronde steken. De nummer 2 van Nederland moest met 7-5 7-5 haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Ook voor Kiki Bertens viel het doek vroeg in Parijs. De halve finaliste van 2016 strandde ook direct. De vraag is of Bertens zich tijdens het grasseizoen nog zal laten zien. Daar twijfelde ze vorige week sterk over.