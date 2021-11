Lars van der Haar pakt op sensationele wijze EK-titel veldrijden

Hermans deed zijn concurrenten lang pijn. Zijn landgenoten trapten echter op de rem, waardoor Van der Haar kon komen aansluiten. Van der Haar kreeg steeds meer vertrouwen, maar Hermans gaf zich niet zomaar gewonnen. De hemelsluizen in Drenthe gingen intussen open.

De verrassend sterke Van der Haar werd door het thuispubliek vooruit geschreeuwd en ramde het gat met Hermans dicht op de VAM-berg met nog twee ronden te rijden. De Nederlander met al een Europese titel op zijn palmares nam meteen over en probeerde de Belg een mentale tik uit te delen. In een technisch bochtje moest Hermans enkele meters toegeven, die zijn concurrent met veel plezier aannam. Hermans moest in het defensief en raakte daar niet meer uit.

Van der Haar kende geen verval meer en stoof naar zijn tweede Europese titel van zijn carrière. Het thuispubliek kirde van plezier. Een uitgebluste Hermans werd tweede, Vanthourenhout verzekerde zich van zijn derde plaats. Voor de Nederlander is het de eerste overwinning van het seizoen.