Wraak haalt beste in Luis Suarez naar boven in Madrid

Premium Wielrennen

Mathieu van der Poel: ’Skippen Tour beste manier om naar Spelen te gaan’

Een dag nadat Mathieu van der Poel zijn vierde wereldtitel veldrijden behaalde, ging het niet alleen over die heroïsche zege, maar ook over zijn plannen voor de rest van dit jaar. De 26-jarige alleskunner was open en eerlijk over waar zijn prioriteit ligt, al realiseert MvdP zich ook dat hij niet al...