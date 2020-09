Daley Blind weer veilig op het veld: ’Artsen zouden het anders niet toelaten’

Blind ging op 25 augustus ineens op de grond zitten tijdens een oefenduel met Hertha, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij verliet op eigen kracht het veld en had geen grote klachten meer.

Trainer Erik ten Hag vertelde na de wedstrijd tegen de club uit Berlijn dat de defibrillator (ICD) van zijn viceaanvoerder was afgegaan. Dat apparaatje werd bij hem onderhuids ingebracht nadat hij eind vorig jaar tegen Valencia ook zo maar tegen de grond was gegaan. Blind kampte destijds met een ontstoken hartspier.

Voor de buitenwacht is het nog steeds onduidelijk waarom de ICD van Blind afging tijdens het oefenduel met Hertha. „Maar zoals jullie zien sta ik weer op het veld”, zei hij. „Als het niet veilig is, zouden de artsen het niet toelaten.”

Blind voelde zich de afgelopen weken gesteund door de vele reacties die hij kreeg. „Maar mentaal loop je natuurlijk wel even een tik op. Het is niet niks. Maar de steun van mensen in mijn omgeving doet me goed.”

Ten Hag tevreden

Ten Hag was opvallend tevreden na de magere uitzege. „We hebben het echt fantastisch gedaan”, zei hij direct na afloop bij FOX Sports.

Ajax speelde ruim een uur met tien man na een rode kaart voor Nicolás Tagliafico. De Argentijn kreeg tijdens een sliding een bal op zijn arm en onderbrak volgens scheidsrechter Jochem Kamphuis een veelbelovende aanval van Sparta. „Ik heb daar geen mening over”, hield Ten Hag zich op de vlakte. „Dat is iets voor de scheidsrechter en VAR.”

Trainer Erik ten Hag (l) en matchwinnaar Antony. Ⓒ ANP/HH

Ajax creëerde nauwelijks kansen met tien man, maar won wel door een treffer van de Braziliaanse aanwinst Antony. „Hij is snel, technisch en creatief. We zijn heel blij met hem”, zei de trainer van Ajax.

Bekijk ook: Aanwinst Antony leidt tiental Ajax langs Sparta

„Maar we hebben het met het hele team perfect ingevuld, inclusief de wissels”, vond Ten Hag. „We hebben bijna niets weggegeven met een man minder. Ik heb nauwelijks een schot richting onze goal gezien. We hebben geknokt als een team en het tactisch goed ingevuld. Ik heb mijn spelers een groot compliment gegeven.”