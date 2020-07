Opmerkelijke comeback ’vakidioot’ Fernando Alonso: ’Wat heeft hij te winnen?’

Fernando Alonso in 2018 aan de zijde van Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH

SPIELBERG - Hij viert later deze maand zijn 39e verjaardag. Toch keert Fernando Alonso volgend seizoen terug in de Formule 1, bij het team waarmee hij twee wereldtitels binnenhaalde: Renault. Maar wat heeft de ervaren en populaire Spanjaard nog te zoeken in de koningsklasse van de autosport?