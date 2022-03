Estavana Polman na vertrek bij Esbjerg: ’Situatie maakt me verdrietig’

Dat er scheurtjes in de succesvolle samenwerking tussen de Nederlandse handbalster en de Deense topclub waren gekomen, was al bekend. Polman botste enkele weken geleden met de trainer van Esbjerg. Ze kreeg amper speeltijd en voelde zich genegeerd. „Na negen jaar had ik toch iets meer respect verwacht”, zei ze daar onlangs over.

Polman hoopte woensdag met de club om tafel te gaan, maar kreeg maandagavond een mail waarin stond dat ze niet langer voor de club zou spelen.

Verdrietige situatie

„Ik vind het belangrijk om aan te geven dat dit een beslissing is van de club. Het is niet de manier waarop ik had verwacht dat mijn tijd bij de club zou eindigen”, laat ze in een verklaring weten. „In 2013 kwam ik als speelster bij de club en ben blij dat ik samen met mijn teamgenoten heb kunnen bijdragen aan de groei van de club tot het niveau waar we nu staan met kampioenschappen en andere grote successen. Ik speelde altijd met veel plezier voor de club en had daarom gehoopt dat het mogelijk zou zijn om te kunnen blijven bijdragen aan verdere successen van de club.”

„Na 9 jaar met zoveel plezier en enthousiasme te hebben bijgedragen maakt deze situatie me natuurlijk erg verdrietig”, vervolgt de opbouwspeelster. „Ik heb de afgelopen tijd mijn best gedaan om eventuele problemen tussen de club, de coach en mijzelf op te lossen. Al weken probeer ik een afspraak te maken met de coach. Helaas moet ik zeggen dat ik het proces en de communicatie niet begrijp.”

Het contract van de 29-jarige Polman loopt in de zomer van 2023 af. „Ik neem aan dat de club contact met mij zal opnemen om te overleggen wat er tot die tijd gaat gebeuren.”