Sifan Hassan verbetert wereldrecord 10.000 meter

De 28-jarige wereldkampioene op de langste baanafstand zette de klok na een onwaarschijnlijke solo stil op 29.06,82. Dat was behoorlijk sneller dan de 29.17,45 die de Ethiopische Almaz Ayana in de olympische finale van 2016 in Rio liep.

Hassan profiteerde slechts zes rondjes van een gangmaker. Daarna nam ze zelf het tempo over en begon ze aan 19 eenzame ronden in het FBK stadion. Haar tempo stokte geen moment. Paarse ledlampjes die opflikkerden op de rand van de binnenbaan, begeleidden haar, zodat ze wist dat ze op recordschema liep. Hassan had aan het einde zelfs nog puf voor een flitsende slotronde.

De snelheid is nog niet wat die moet zijn, maar met het uithoudingsvermogen zit het wel goed, zei Hassan in aanloop naar de FBK Games. Om daarna te beweren dat ze zelfs beter in vorm was dan ooit. Dat bleek niet gelogen, want wie op een atletiekbaan 25 ronden in gemiddeld 70 seconden kan lopen, is van uitzonderlijke klasse.

Hassan zette vorig jaar oktober in Hengelo 29.36,67 op de klokken na een 10.000 meter. Daarmee verbeterde toen ze het Europees record. Van die tijd snoepte ze zondag een halve minuut af. De 28-jarige atlete is niet alleen wereldkampioene op de 10.000 meter, maar ook op de 1500 meter. Bovendien is ze houdster van het werelduurrecord met 18,930 kilometer. De geboren Ethiopische wil deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio twee gouden medailles winnen: op 5000 en 10.000 meter.