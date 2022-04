Eriksen en Brentford vernederen Chelsea, zege City en Liverpool, weer gelijkspel ManU

Kevin De Bruyne zette City al na 5 minuten op voorsprong met een fraai diagonaal schot. Hij kreeg de bal aangespeeld van Raheem Sterling, die ook de assist verzorgde bij de 0-2 van Ilkay Gündogan. De eindstand was al na 25 minuten bereikt.

City heeft nu 73 punten, 1 meer dan Liverpool, dat eerder op de dag van Watford wist te winnen. Volgende week zondag staat City - Liverpool op het programma.

Kevin DeBryune opende de score voor Manchester City. Ⓒ ProShots

Brentford vernedert Chelsea

Het vorig seizoen gepromoveerde Brentford vernederde Chelsea op het eigen Stamford Bridge. Antonio Rüdiger bracht Chelsea kort na rust met een schot van afstand aan de leiding, Ivan Toney maakte kort daarna gelijk. Eriksen zette de bezoekers op 1-2 door af te ronden na een counter. Het was het eerste doelpunt van de Deen in de Premier League sinds zijn terugkeer na zijn hartstilstand tijdens het EK van vorig jaar. Vitaly Janelt maakte er na een uur 1-3 van, waarna Yoane Wissa vlak voor tijd zorgde voor een beschamende uitslag.

Chelsea wacht woensdag de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Leicester gelijk tegen United in aanloop naar duel met PSV

Leicester City heeft in de aanloop naar het eerste duel met PSV in de Conference League gelijkgespeeld tegen Manchester United. Op Old Trafford in Manchester werd het 1-1.

Kelechi Iheanacho zette Leicester na een uur met een kopbal op voorsprong, maar 3 minuten later maakte Fred al weer gelijk. Het was voor de Braziliaan zijn honderdste duel voor United, dat zesde blijft in de Premier League. Nummer 4 Arsenal heeft 3 punten meer en bovendien nog twee duels tegoed. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Leicester staat negende.

Bij United, dat al voor de negende keer gelijkspeelde, ontbrak Cristiano Ronaldo in de selectie. De Portugese sterspeler was er niet bij wegens ziekte.

Leicester ontvangt PSV donderdag in de kwartfinales van de Conference League. Een week later treffen de clubs elkaar in Eindhoven.

Virgil van Dijk en Fabinho vieren de beslissende goal van laatstgenoemde. Ⓒ AFP

Tiende competitiezege op rij voor Liverpool

Eerder op de middag boekte Liverpool de tiende competitiezege op rij. Op het eigen Anfield werd het laaggeklasseerde Watford moeizaam verslagen: 2-0.

Bij Liverpool zat Sadio Mané op de bank. De aanvaller was laat teruggekeerd van de interlandperiode, waarin hij met Senegal ten koste van Egypte het WK bereikte. Zijn tegenstander in dat duel, Liverpool-ploeggenoot Mohamed Salah, stond wel in de basis. Hij zag in de beginfase de beste kansen voor Watford via Samir en Juraj Kucka. Beide keren redde doelman Alisson Becker.

Bij de eerste kans aan de andere kant was het meteen raak. De voorzet kwam vanaf rechts van de voet van Joe Gomez, waarna Diogo Jota doelman Ben Foster in de 22e minuut passeerde met een kopbal. Het was voor de Portugees al de veertiende treffer van het seizoen.

Mané kwam Salah in de 69e minuut vervangen. Een overtreding van Kucka op Jota werd kort voor tijd na ingrijpen van de VAR bestraft met een penalty. De ingevallen Fabinho schoot raak: 2-0. Liverpool neemt, in ieder geval voor even, de koppositie over van Manchester City. Die ploeg komt later op zaterdag in actie bij Burnley.

