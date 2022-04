Tiende competitiezege op rij voor Van Dijk met Liverpool

Bij Liverpool zat Sadio Mané op de bank. De aanvaller was laat teruggekeerd van de interlandperiode, waarin hij met Senegal ten koste van Egypte het WK bereikte. Zijn tegenstander in dat duel, Liverpool-ploeggenoot Mohamed Salah, stond wel in de basis. Hij zag in de beginfase de beste kansen voor Watford via Samir en Juraj Kucka. Beide keren redde doelman Alisson Becker.

Bij de eerste kans aan de andere kant was het meteen raak. De voorzet kwam vanaf rechts van de voet van Joe Gomez, waarna Diogo Jota doelman Ben Foster in de 22e minuut passeerde met een kopbal. Het was voor de Portugees al de veertiende treffer van het seizoen.

Bekijk ook: Guardiola prijst Ten Hag aan als zijn opvolger bij Manchester City

Mané kwam Salah in de 69e minuut vervangen. Een overtreding van Kucka op Jota werd kort voor tijd na ingrijpen van de VAR bestraft met een penalty. De ingevallen Fabinho schoot raak: 2-0. Liverpool neemt, in ieder geval voor even, de koppositie over van Manchester City. Die ploeg komt later op zaterdag in actie bij Burnley.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League