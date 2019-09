Keurige zege Oranje in Estland

Bondscoach Ronald Koeman had zijn basiselftal op drie plekken gewijzigd. Davy Pröpper, Joël Veltman en Donyell Malen, die zijn basisdebuut maakte, kregen de voorkeur boven Marten de Roon, Denzel Dumfries en Quincy Promes.

Na een kwartier spelen was het raak voor Nederland. Een prachtige assist van Daley Blind leidde de treffer in. Ryan Babel hoefde er alleen maar tegenaan te lopen, wat hij ook uitstekend deed: 1-0. Daarna werd de Estse sluitpost Sergei Lepmets regelmatig met afstandsschoten bestookt, maar gescoord werd er voor rust niet meer.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of het was voor weer raak voor Oranje. Een voorzet van Memphis was perfect op maat en opnieuw Babel kon binnenkoppen: 2-0.

Ryan Babel was de grote man bij Oranje met twee treffers. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nederland verzuimde om de score te vergroten. Er waren kansen van Virgil van Dijk (kopbal) en Pröpper (afstandsschot). Pas een kwartier voor tijd tekende Memphis in zijn 50e interland met een bekeken schot met links voor de derde goal van de avond: 3-0. Met nog een paar minuten op de klok bepaalde Wijnaldum de eindstand: 4-0.

