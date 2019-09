Koeman: ’Vier is hier voldoende’

Bondscoach Ronald Koeman had zijn basiselftal op drie plekken gewijzigd. Davy Pröpper, Joël Veltman en Donyell Malen, die zijn basisdebuut maakte, kregen de voorkeur boven Marten de Roon, Denzel Dumfries en Quincy Promes.

Na een kwartier spelen was het raak voor Nederland. Een prachtige assist van Daley Blind leidde de treffer in. Ryan Babel hoefde er alleen maar tegenaan te lopen, wat hij ook uitstekend deed: 1-0. Daarna werd de Estse sluitpost Sergei Lepmets regelmatig met afstandsschoten bestookt, maar gescoord werd er voor rust niet meer.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of het was voor weer raak voor Oranje. Een voorzet van Memphis was perfect op maat en opnieuw Babel kon binnenkoppen: 2-0.

Ryan Babel was de grote man bij Oranje met twee treffers. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nederland verzuimde om de score te vergroten. Er waren kansen van Virgil van Dijk (kopbal) en Pröpper (afstandsschot). Pas een kwartier voor tijd tekende Memphis in zijn 50e interland met een bekeken schot met links voor de derde goal van de avond: 3-0. Met nog een paar minuten op de klok bepaalde Wijnaldum de eindstand: 4-0.

Koeman: vier is voldoende

Koeman erkende na afloop van het duel dat met 4-0 winnen in Estland eigenlijk wel normaal is voor Oranje. „Vier treffers tegen deze tegenstander is voldoende. Maar ik vind ook dat we weer een stap hebben gezet”, benadrukte hij bij de NOS. „De manier waarop de spelers elkaar nu coachen en elkaar beter willen maken, is voor mij duidelijk zichtbaar. Dat vind ik een mooie ontwikkeling in het team.”

"’Babel is een geweldige prof’"

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal erkende dat met 4-0 winnen in en tegen Estland eigenlijk wel normaal is voor Oranje. „Vier treffers tegen deze tegenstander is voldoende. Maar ik vind ook dat we weer een stap hebben gezet”, benadrukte hij. „De manier waarop de spelers elkaar nu coachen en elkaar beter willen maken, is voor mij duidelijk zichtbaar. Dat vind ik een mooie ontwikkeling in het team.”

Koeman sprak lovende woorden, met name over Ryan Babel, die de eerste twee treffers van Oranje in Tallinn maakte. „Voor mij is zijn inbreng niet verwonderlijk. Ik weet hoe fit hij is en wat hij kan brengen. Hij heeft misschien wat rare keuzes gemaakt in de clubs waarvoor hij heeft gespeeld, maar hij is een geweldige prof, die op 32-jarige leeftijd nog steeds het verschil kan maken. Dat deed hij vrijdag tegen Duitsland en nu zeker weer tegen Estland. Ik ken hem goed en heb hem bij Ajax laten debuteren. Hij heeft me nooit in de steek gelaten.”

Bekijk ook: Cryptische quote doelpuntenmaker Babel

Hechte poeg

Vrijdag met 4-2 winnen bij Duitsland en drie dagen later Estland met 4-0 verslaan. „Het kan bijna niet mooier”, zei Koeman. „Eindelijk kwamen we een keer niet op achterstand. Maar dat komt ook omdat we in twaalf van de zestien interlands onder mij tegen sterke tegenstanders hebben gespeeld. Misschien moeten we iets vaker tegen ploegen als Estland spelen. Dat is goed voor mijn cijfers.”

Bekijk ook: Herbeleef de overwinning van Nederland op Estland

Oranje vervolgt de EK-kwalificatie op 10 oktober met een thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland. „Als we die winnen, dan kunnen ze de eerste twee plaatsen van de poule eigenlijk bijna niet meer ontlopen”, zei Koeman. „Maar deze ploeg wil meer. Wij willen deze kwalificatiepoule winnen. Dit is zo’n hechte ploeg. De spelers hebben in korte tijd zo veel meegemaakt. Van Dijk en Wijnaldum hebben de Champions League gewonnen. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn doorgebroken. Depay is opgestaan. En de jongens willen meer. Dit is nog lang niet het einde.”

Lees in de Premium-editievan De Telegraaf/Telesport meer over de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Estland: