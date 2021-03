Joachim Löw stopt na EK als bondscoach Duitsland, Jürgen Klopp geen opvolger

Löw werd na het mislukte EK in 2004 assistent van Jürgen Klinsmann en nam de functie van bondscoach na het WK twee jaar later in eigen land van Klinsmann over. Met de Duitsers werd Löw in 2014 wereldkampioen in Brazilië.

„Ik ben trots, want het is voor mij heel speciaal en een enorme eer om betrokken te zijn bij de beste voetballers van het land”, zegt Löw in een verklaring op de website van de Duitse voetbalbond. „Ik heb prachtige triomfen met ze behaald en pijnlijke nederlagen met ze moeten slikken. Het gewonnen WK in Brazilië was een magisch moment. Ik ben de Duitse bond voor eeuwig dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden.”

Löw zal er alles aan doen om op een zo mooi mogelijke manier afscheid te nemen van de Duitse nationale ploeg, want het laatste grote eindtoernooi eindigde in een deceptie. Duitsland kwam als regerend wereldkampioen tijdens het WK van vier jaar later in Rusland niet door de groepsfase.

Klopp: ik ben geen kandidaat om bondscoach Duitsland te worden

Jürgen Klopp is geen kandidaat om Löw na de Europese titelstrijd van komende zomer op te volgen als bondscoach van Duitsland. Dat heeft de Duitse trainer van de Engelse kampioen Liverpool zelf gezegd.

„Ik ben na de komende zomer niet beschikbaar”, zegt Klopp. „Mijn contract bij Liverpool loopt nog drie jaar door en ik dien mijn contracten altijd uit. Dat heb ik ook bij Mainz en Dortmund gedaan. Er lopen voldoende goede trainers rond in Duitsland. Voor de bond is het volgens mij geen enkel probleem een geschikte kandidaat te vinden.”

Volgens Klopp heeft Löw, die dinsdag bekendmaakte dat hij na het komende EK zijn functie neerlegt, in al zijn jaren als bondscoach een indrukwekkende prestatie neergezet.