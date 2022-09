Dubbel feest in huize Foss: vader casht dankzij wereldtitel zoon Tobias

Foss behaalde al twee nationale tijdrittitels tegen de klok (2021 en 2022) en kroonde zich verder tot Noors kampioen op de weg in 2021, z’n vierde profzege is meteen de wereldtitel. „Het voelt als een droom, ik kan het amper geloven. Ik hoopte op een plek in de top tien, misschien top vijf, maar nooit dacht ik aan de wereldtitel. De benen waren in orde, ik voelde in de Canadese koersen dat ik de goede vorm te pakken had, maar om nu wereldkampioen te worden? Nee, daar had ik niet aan gedacht”, zei hij na afloop.

Alf Magne Foss had daar wel aan gedacht. De vader van de verrassende wereldkampioen liet op sociale media wetend dat hij ondanks dat hij „geen gokker is” 50 Noorse kronen had ingezet op zijn zoon. „En ik kreeg er 5.000 voor terug”, lachte de Noor. Omgerekend harkt hij dus zo’n 490 euro binnen. Daar zal in huize Foss ongetwijfeld een goede fles champagne van gehaald kunnen worden.

(Bron: Het Nieuwsblad)