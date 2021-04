Hockeyers Bloemendaal in stijl naar zesde Europese titel

De zege van het belangrijkste clubtoernooi van Europa is een geweldige opsteker voor Rick Mathijssen, de eerstejaars hoofdcoach van de Mussen die twee jaar geleden als vrouwencoach van Amsterdam in hetzelfde Wagener Stadion afscheid nam met de Europese titel.

De eindstrijd was een reprise van de finale uit 1987, toen Bloemendaal ín Terrassa voor de eerste keer kampioen van Europa werd. Destijds moesten er strafballen aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Ditmaal toonde Bloemendaal zich in het Amsterdamse Bos, op een dag dat zonnestralen en sneeuwbuien elkaar afwisselden, heer en meester. Hoe anders was dat twee dagen terug, toen de oranjehemden shoot-outs nodig hadden om Royal Leopold van zich af te schudden.

SUPERTALENT

De basis voor de zege werd in een spectaculaire openingsfase gelegd, toen de kampioen uit Kennemerland in de eerste vijf minuten via Yannick van der Drift en Thierry Brinkman tweemaal scoorde. Supertalent Casper van der Veen had een belangrijk aandeel in de 2-0, door een voorzet van Florian Fuchs bij de eerste paal te verlengen op Brinkman. Dat deed de 16-jarige Van der Veen voor het oog van Max Caldas, de bondscoach die in zijn voorhoede wel wat vers bloed kan gebruiken.

De 3-1 van Florian Fuchs Ⓒ BSR Agency

Heel even leek Pau Cunill met een sleeppush uit de eerste de beste Spaanse strafcorner er weer een wedstrijd van te maken. Maar een slinkse treffer van Florian Fuchs boorde die hoop snel de grond in. Jorrit Croon, misschien wel de beste Bloemendaler tijdens de EHL, plukte een afgeslagen strafcorner hoog boven zijn hoofd uit de lucht en bood Brinkman op de doellijn een niet te missen kans (3-1).

Die klap kwamen de Catalanen uit het voorstadje van Barcelona niet meer te boven. De irritatie daarover nam toe, wat tot veel tijdstraffen bij de formatie Javier Gasol leidde. Zo kon Bloemendaal dankzij treffers van opnieuw Brinkman en Tim Swaen, uit een strafbal, naar 5-1 uitlopen. Jordi Bonastre schoot de eindstand via het hoofd van Daan Dullemeijer achter Maurits Visser.

De winst van de Champions League van het hockey was extra knap, omdat Bloemendaal tijdens de EHL twee steunpilaren moest missen. Zowel goaltjesdief Roel Bovendeert als Floris Wortelboer, beiden internationals, zagen vanaf de lege tribunes hoe hun ploeggenoten de felbegeerde winst in de wacht sleepten.