Leroy Fer heeft de twijfels weggenomen

Leroy Fer Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - In Engeland kende Leroy Fer moeilijke jaren met degradatievoetbal bij Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City, veel blessureleed en een scheiding van jeugdliefde Xenia. Op voetbalgebied heeft de inmiddels 30-jarige middenvelder vorig seizoen bij Feyenoord de draad opgepakt met een evenwichtig seizoen en ook op privévlak schijnt weer de zon voor Fer en zijn huidige geliefde. „Mijn vriendin is zwanger. In oktober krijgen we een meisje. Dus we kijken uit naar iets moois.”