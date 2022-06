Van der Vorst deelt ’uppercut’ uit aan Russische bokspresident

Voelt de uitspraak als gerechtigheid?

„We hadden het gelijk aan onze zijde”, reageert Van der Vorst. „We zijn al die tijd op een integere manier aan de gang gegaan om de bokssport te redden.” Daarmee doelt hij op het feit dat boksen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles voorlopig van het programma is gehaald. „Al voor de verkiezingen hebben we het zittende bestuur geholpen om boksen op het olympische spoor te houden.”

Waarom was je opeens niet meer verkiesbaar?

„Een paar voor het congres in Istanbul kregen we te horen dat de kiescommissie onze kandidaatstelling onverkiesbaar had verklaard. We werden weggezet omdat we illegaal campagne gevoerd zouden hebben. Mijn collega uit Nieuw-Zeeland had er net een vliegreis van dertig uur opzitten.”

Hoe gaat het nu verder?

„Het CAS noemt het van de kieslijst halen van ons onrechtmatig. De consequentie in onze ogen is daarom dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Eerder liet het bestuur al weten de uitspraak van het CAS te zullen respecteren, dus dat is goed nieuws.”

Is de olympische status nu gered?

„Zover is het nog niet, maar dit is een eerste belangrijke stap dat de zaken binnen de wereldboksbond weer op orde komen. Ikzelf blijf doorknokken voor de olympische bokssport. De uitspraak is belangrijk voor iedereen die de bokssport een warm hart toedraagt.”