Ajax start met Neres en Gravenberch tegen Heracles

Voetbal

Live Eredivisie: Ajax leidt bij Heracles na treffer Klaassen

De KNVB heeft vanwege de winterse omstandigheden enkele wedstrijden in deze Eredivisie-speelronde veranderd in aanvangstijd. Veel duels zijn naar voren gehaald op deze zaterdag. Zo begon PSV bij ADO Den Haag al om 16:30. Ook Ajax komt al vroeg in de avond in actie, vanaf 18.45 uur. Volg alle duels h...