Mathieu van der Poel neemt revanche met ritzege en gele trui

Anthony Perez (Cofidis), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Simon Clarke (Qhubeka-Nexthash), Jonas Koch (Intermarché-Wanty Gobert), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) en Jérémy Cabot (TotalEnergies) mochten al rap van het peloton wegrijden. Vooral Perez en Schelling deden dit vooral voor de punten van de bolletjestrui. Het leidde tot twee verwoede sprintjes tussen de twee, waarbij ze beiden een keer wonnen. Hierdoor behield de Nederlander zijn voorsprong.

Ver voordat de finale van start ging, viel de kopgroep al uit elkaar en reden Theuns en Cabot samen verder. De Belg ging ook nog even solo, maar kon niet ontsnappen aan de grote meute, die weer voor de ritzege wilde rijden.

Muur van Bretagne

In de finale moest het peloton met de Mûr-de-Bretagne een venijnige klim van twee kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9 procent, twee keer beklimmen. Bij de eerste passage lagen er bonificatieseconden. Bij de tweede lag de eindstreep van deze rit. Eerder deze eeuw wonnen Cadel Evans (2011), Alex Vuillermoz (2015) en Dan Martin (2018) op de steile Bretonse heuvel.

Op de eerste passage ging Van der Poel in de aanval. Hij pakte daardoor de bonificatieseconden bovenop, maar Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe en de rest zaten praktisch in zijn wiel.

Dus viel de beslissing op de laatste beklimming van de Mûr-de-Bretagne. Er werd lang gewacht totdat Nairo Quintana opende. Van der Poel reageerde op de Colombiaan. Vervolgens reageerde hij op een uitval van Sonny Colbelli om vervolgens zelf door te gaan. Niemand kon reageren op de Nederlander die overtuigend naar de rit en het geel ging. Hij pakte en passant ook nog de bolletjestrui over van Schelling.

Dubbele aanval

Na afloop was Van der Poel in tranen. Hij droeg zijn zege en gele trui ook direct op aan zijn in 2019 overleden opa Raymond Poulidor. Dat hij op beide klimmetjes in de aanval ging, was gepland. „Ik wist dat ik die bonificatieseconden moest pakken om het geel te grijpen.”

Achter hem waren het weer de twee Slovenen, die goede zaken deden. Wilco Kelderman werd vierde en Bauke Mollema zesde.

Maandag

Het profiel van de derde etappe. Ⓒ Le Tour

Het peloton trekt maandag van Lorient naar Pontivy. De etappe is 182,9 kilometer lang. Onderweg liggen twee bergjes van de tweede categorie. De top van de laatste beklimming ligt op ongeveer 35 kilometer van de finish. De sprinters kunnen hun borst nat maken, zo lijkt het.

