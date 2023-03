Winnende sneakers Michael Jordan onder de hamer: experts verwachten recordbedrag

Al in zijn eerste jaar als professionele basketbalspeler in 1984 werkte Jordan samen met Nike om zijn eigen schoen te ontwerpen. Een jaar later kwam de Air Jordan I in de winkelrekken te liggen.

In Hongkong verkoopt Sotheby’s nu ‘The Dynasty Collection’. Het gaat om paren van de Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997), en Air Jordan XIV (1998) – die de NBA-legende droeg in de zes seizoenen waarin hij met de Chicago Bulls kampioen werd.

Volgens experts zullen de sneakers een recordbedrag opleveren. Tot nu toe was een prototype van de Air Yeezy 1 – die rapper Kanye West in 2009 uitbracht met Nike – de duurste schoen ooit: in 2021 veranderde het paar voor 1,8 miljoen dollar van eigenaar.

Bron: Het Nieuwsblad