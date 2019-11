Negendarter levert Van Gerwen verder niets op

Michael van Gerwen viert zijn negendarter. Ⓒ PDC

Wie anders dan Michael van Gerwen speelde de hoofdrol bij het absolute hoogtepunt op de tweede dag van de Players Championship Finals. De beste darter ter wereld gooide in zijn partij tegen Adrian Lewis via 180, 177 en 144 een perfecte leg. „Een negendarter is altijd fijn”, aldus Van Gerwen. „Maar het is ook gewoon slechts één leg, meer levert het niet op.” Het was pas de eerste negendarter van dit jaar in een televisietoernooi.