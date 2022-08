Brons Anne Terpstra, kettingdrama kost Ferrand-Provot mountainbiketitel

Na een kleine drie ronden ging het compleet mis voor Ferrand-Prevot. De Française had op dat moment een voorsprong van een halve minuut op haar landgenote Lecomte, toen kettingproblemen de kop op staken. Ze had dusdanig veel moeite om de moderige ketting er weer goed op te leggen. Uiteindelijk vertrok ze weer een kleine minuut nadat Lecomte was gepasseerd.

Daarachter rukte Terpstra na een moeizame start goed op. In de vierde ronde kwam ze bij de olympisch kampioene Jolanda Neff, die op dat moment op de derde plaats lag. Bijna exact een ronde later liet Terpstra de Zwitserse achter zich. Neff had zichtbaar veel problemen met glibberige de haarspeldbochten omhoog.

Vooraan leverde Lecomte bijna geen tijd meer in tegenover haar waarschijnlijk ook mentaal gebroken landgenote. Zij had alle tijd om in het olympisch park van München haar handen in de lucht te steken. Ferrard-Prevot passeerde de streep als tweede met op gepaste afstand Terpstra.

Volgende week vinden de wereldkampioenschappen mountainbiken plaats in Les Gets in Frankrijk. Terpstra pakte vorig jaar bij de WK in Val di Sole zilver achter de Britse Evie Richards, nadat ze vijfde was geworden op de Spelen in Japan.