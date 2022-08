Brons voor beachvolleybalsters Schoon en Stam, ook mountainbikester Terpsta wordt derde

De troostfinale begon vanwege het slechte weer twee uur later dan gepland. De speelsters speelden in het natte zand in lange broek en shirts met lange mouwen.

Stam en Schoon hadden veel moeite met de Spaanse vrouwen, die de eerste set wonnen met 21-19. Het Oranjekoppel moest in het tweede bedrijf vol aan de bak om in de wedstrijd te blijven. Met de winst van 24-22 sleepte het duo er een derde set uit. Daarin namen Stam en Schoon al snel het initiatief en met 15-11 was er alsnog een overtuigend slotakkoord.

Het Nederlandse duo deed het op het EK in München iets minder goed dan een jaar geleden in Wenen, toen wel de finale werd gehaald en zilver het resultaat was de nederlaag tegen een Zwitsers koppel. In München was het Letse koppel Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka in de halve finales te sterk.

Stam en Schoon in de blauwe hesjes tijdens de wedstrijd om het brons. Ⓒ ANP/HH

Mountainbiken

Anne Terpstra heeft bij de EK in München een bronzen medaille veroverd. De 31-jarige Terpstra, de leidster in het wereldbekerklassement, kwam na zeven rondes van ruim 4 kilometer door het natte Olympiapark als derde over de finish achter de Françaises Loana Lecomte (goud) en Pauline Ferrand-Prévot (zilver). De regen zorgde voor zware omstandigheden bij de Europese titelstrijd.

Op de vorige twee EK's eindigde Terpstra steeds als tweede achter Ferrand-Prévot. Anne Tauber, die vorig jaar in Servië brons pakte, kon nu in München niet meedoen om de medailles. Ze eindigde op de veertiende plaats.

De Europese titel ging naar de 23-jarige Lecomte, die profiteerde van materiaalpech van landgenote Ferrand-Prévot. Bij de titelverdedigster liep de ketting van haar fiets toen ze in de derde ronde alleen aan de leiding reed. Het duurde heel lang tot de veelvoudig wereldkampioene in diverse disciplines de ketting weer op de tandwielen kreeg. Door de modder schoot de ketting een paar keer weer los. Lecomte nam de leiding over, bouwde een flinke voorsprong op en gaf die niet meer uit handen. Ze spoot uit voorzorg de tandwielen van haar fiets regelmatig schoon met water uit bidons.

Ferrand-Prévot pakte op 37 seconden nog wel het zilver, Terpstra kwam ruim 3 minuten na Lecomte als derde over de streep. De Nederlandse was in het begin van de zware wedstrijd met een pittige heuvel, een snelle afdaling, rotsblokken en glibberige modderstroken achterop geraakt bij beide Françaises en de Zwitserse vrouwen Jolanda Neff en Alessandra Keller. In de vierde ronde sloot Terpstra aan bij Neff, de olympisch kampioene van Tokio die Keller op dat moment al achter zich had gelaten. Een ronde later nam de Nederlandse afstand van de Zwitserse.