Opvallende feiten: Meijers en PEC dramatisch

PEC Zwolle

PEC Zwolle is het nieuwe seizoen slecht begonnen. Dat mag je gerust stellen na drie nederlagen op een rij. Tegen zowel Willem II, FC Utrecht als Vitesse moesten de Blauwvingers drie tegengoals incasseren. Het werd 1-3, 1-3 en 0-3. Nog nooit eerder moesten de Zwollenaren zoveel treffers slikken in de eerste drie wedstrijden van een Eredivisie-seizoen.

ADO

Aaron Meijers was in de eerste speelronde van het seizoen nog trefzeker namens ADO Den Haag, maar zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam (1-2 nederlaag) kwam de verdediger een stuk minder uit de verf. Al is dat misschien nog zwak uitegdrukt.

De linkspoot, die sinds 2012 uitkomt voor ADO, leed maar liefst 53 keer balverlies. Een record. Niet eerder sinds OptaJohan in het seizoen 2010/2011 begon met het verzamelen van statistieken leed een Eredivisie-speler zoveel balverlies.

Ajax

Hakim Ziyech zette Ajax zaterdag op 1-0 tegen VVV-Venlo. De Marokkaan schoot raak van net buiten het Limburgse strafschopgebied. Op de manier bereidde Ziyech zijn totaal aan het doelpunten dat hij maakte van buiten ’de zestien’ uit tot dertig.

Alleen Lasse Schöne (30), Dries Mertens (22) en Steven Berghuis (19) komen enigszins in de buurt van de Ajacied als je kijkt naar alle Eredivisie-doelpunten die de afgelopen tien seizoenen werden gemaakt.

Ook Dusan Tadic vond in het Venlo het net. Het was voor de Serviër het zesde Eredivisie-duel op een rij dat hij trefzeker was. Daarmee komt de Ajax-aanvoerder in een rijtje met Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, Luis Suarez en Arek Milik te staan.

Klaas-Jan Huntelaar nam tegen VVV-Venlo de derde en voorlaatste Ajax-treffer voor zijn rekening, het werd uiteindelijk 1-4. De routinier kwam in de 59e minuut binnen de lijnen en had zeven minuten later al een goal achter zijn naam staan.

De spits, zaterdag precies 36 jaar en 5 dagen oud, werd daarmee de op vier na oudste doelpuntenmaker in de Eredivisie-geschiedenis van Ajax. Huntelaar passeerde Cruijff op de lijst met trefzekere ’oudjes’. De legendarische Nummer 14 was 35 jaar, elf maanden en 30 dagen oud toen hij zijn laatste Eredivisie-goal voor Ajax maakte.

Alleen André Ooijer (37 jaar, 9 maanden, 25 dagen), Arnold Mühren (37 jaar, 5 maanden, 4 dagen) en Danny Blind (37 jaar, 3 maanden, 28 dagen) waren ouder toen zij hun laatste doelpunt in de vaderlandse competitie maakten.