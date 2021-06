Beeld van aanvoerder Kjaer met huilende vriendin Eriksen ontroert heel Denemarken

Dat beeld van de grote en stoere Kjaer, die op alle fronten een leidersrol vertolkte en met zijn armen om de huilende Sabrina stond, blijft iedereen nog heel lang bij. Het was ook Kjaer die direct alarm sloeg toen Eriksen ineen zakte, vervolgens zijn ploeggenoten als beschermende ring optrok om de reanimatie door de hulpdiensten aan het zicht van camera’s en publiek te onttrekken. Daarna ontfermde hij zich over Sabrina, zodra hij die ontwaarde.

Overmand door emoties

Het publiek in het Parken Stadion en de tv-kijkers wereldwijd hielden hun adem in, terwijl de artsen keihard werkten om het leven van de oud-speler van Ajax te redden. De ploeggenoten van Eriksen stonden met tranen in de ogen toe te kijken, terwijl ook veel mensen op de tribune door emoties overmand raakten.

Denemarken-Finland is uitgedraaid op een emotionele achtbaan door de schokkende onwelwording van Christian Eriksen en de geslaagde reanimatie op het veld van het Parken Stadion in Kopenhagen. Tijdens de langdurige reanimatie leek het ondenkbaar dat er überhaupt doorgevoetbald zou worden, maar uiteindelijk gebeurde dat wel. Het werd 1-0 voor de Finnen.

Maar voetbal werd dus totaal onbelangrijk, toen vlak voor rust de 29-jarige Eriksen, de grote blikvanger en sterspeler van het Deense team, ineen zakte. De ernst van de situatie was direct duidelijk. Verzorgers en artsen kwamen meteen aangesneld en binnen twee minuten was de hartmassage begonnen. Daarmee was zijn behandeling snel en accuraat.

Joel Pohjanpalo kopt de enige goal langs Kasper Schmeichel. Ⓒ EPA

Na twintig minuten werd Eriksen per brancard van het veld gereden, terwijl ploeggenoten met grote doeken van Denemarken en Finland de speler afschermden voor de ogen van de buitenwereld. Een persfotograaf van Reuters kon toch een beeld maken en daaruit bleek dat Eriksen op dat moment bij bewustzijn was.

De Inter-speler werd per ambulance naar het nabijgelegen ziekenhuis vervoerd, waarna er positieve berichten kwamen over zijn conditie van de UEFA en de Deense voetbalbond. Op NPO Radio 1 kon ook zijn manager Martin Schoots goed nieuws brengen over Eriksen.

Paniek bij de Denen als Christian Eriksen is neergegaan. Ⓒ EPA

„Ik weet niet heel veel, maar wel het goede. Ik heb even contact gehad met zijn vader en hij zegt dat Christian ademt en kan praten, dat is het goede nieuws”, aldus Schoots. „Hij is bij bewustzijn, maar iedereen is in shock. Zijn vriendin is bij hem in het ziekenhuis.”

Hervatting

Het leek ondenkbaar dat de wedstrijd hervat zou worden, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Door het bericht dat de conditie van Eriksen stabiel was, besloten de voetballers van Denemarken om de wedstrijd toch uit te spelen. Op de Deense televisie werd er gemeld dat er telefonisch contact was geweest tussen Eriksen en zijn ploeggenoten.

Het publiek in het Parken Stadion reageerde niet massaal positief toen de speaker bekendmaakte dat de wedstrijd werd uitgespeeld. Heel wat mensen floten, omdat ze het niet gepast vonden dat de wedstrijd werd uitgespeeld. Toen de Deense doelman Kasper Schmeichel naar buiten kwam, werd hij toegejuicht door het publiek. Heel mooi was het gebaar van de Finse ploeg, die de Denen met applaus op het veld verwelkomde. De gezichten van de Denen spraken boekdelen over de impact die de onwelwording van Eriksen op hen had gehad.

Waar Denemarken voor het staken van de wedstrijd oppermachtig was en de Finnen in hun eerste EK-wedstrijd ooit voornamelijk druk waren met tegenhouden, veranderde het wedstrijdbeeld enigszins na de hervatting. De Denen waren nog wel dominant, maar de focus was – begrijpelijkerwijs – ver te zoeken. In de 60e minuut tastte Schmeichel mis toen Joel Pohjanpoli de bal namens de Finnen inkopte. Het was de eerste bal tussen de palen van de Finnen en het was direct raak. De Finnen verkeerden duidelijk in tweestrijd. Al te hard juichen wilden ze niet gezien de situatie, maar het was wel een historische goal in de Finse voetbalhistorie, dus helemaal inhouden konden ze zich ook niet. Denemarken kreeg nog een grote kans om langszij te komen, toen scheidsrechter Taylor een gemakkelijke penalty toekende aan de thuisploeg na een duikeling van Yusuf Poulsen. De inzet van Pierre-Emil Højberg was echter zwak, opnieuw een voorbeeld van de verdwenen concentratie bij de Denen. Zo bleef de 1-0 voor Finland op het scorebord, maar dat was eigenlijk een bijzaak op de emotionele voetbalavond, waarbij schrik om wat Eriksen overkwam en opluchting over de goede berichten vanuit het ziekenhuis de boventoon voerden.