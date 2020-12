Bundesliga: Bosz wint met Leverkusen en blijft koploper

De formatie won woensdag bij FC Köln, 0-4. Het verschil met de achtervolgers Bayern München en Leipzig bedraag 1 punt. Bayern versloeg VfL Wolfsburg (2-1), Leipzig won bij Hoffenheim (0-1).

Na 10 minuten leidde Leverkusen in Keulen al met 0-2. Mitchell Weiser en Moussa Diaby maakten de doelpunten. In de tweede helft had het elftal van Bosz een kwartiertje nodig om opnieuw twee keer te scoren. Patrik Schick en Florian Wirtz waren daarvoor verantwoordelijk. Daley Sinkgraven viel ongeveer een kwartier voor tijd in bij Leverkusen.

Bayern München verslaat Wolfsburg

Maximilian Philipp zette Wolfsburg in München al snel op voorsprong. De formatie van en met de Nederlandse spits Wout Weghorst moest vlak voor rust echter de gelijkmaker toestaan. Bayern scoorde via Robert Lewandowski.

Kort na de hervatting zette de Pool de kampioen en winnaar van de Champions League vervolgens ook op voorsprong.

Voor Leipzig scoorde Yussuf Poulsen na precies een uur in Hoffenheim. Justin Kluivert viel meteen na rust in bij Leipzig.

Augsburg pakt drie punten bij Arminia Bielefeld

Augsburg won bij Arminia Bielefeld (0-1) door een doelpunt van Jeffrey Gouweleeuw vlak voor tijd.

Schalke weer onderuit

Op eigen veld is Schalke 04 opnieuw zonder zege in de Duitse competitie gebleven. SC Freiburg was met 0-2 te sterk voor de hekkensluiter van de Bundesliga.

De Hongaar Roland Sallai was met twee doelpunten belangrijk voor Freiburg. Het zwalkende Schalke won in januari dit jaar zijn laatste competitieduel, en is nu al 28 duels op rij zonder overwinning.

Freiburg klimt naar de tiende plaats.

Bij de bezoekers bleef middenvelder Guus Til op de bank. Schalke-spits Mark Uth was afwezig vanwege de hersenschudding die hij vorige week opliep tijdens de remise tegen FC Augsburg (2-2).