Troost heeft ’goed gesprek’ met Van Persie

De beleidsbepaler bij Feyenoord zegt dat het ’dom zou zijn als ik daar geen gebruik van maak’. Eerder ging Troost al een nauwe samenwerking aan met Dirk Kuyt die in de jeugdopleiding werkzaam is als trainer van het elftal onder 19, maar die ook meedenkt en actief is rond de A-selectie.

„Ik ken Dirk al heel lang. We delen dezelfde visie”, vertelt Troost via Feyenoords eigen mediakanaal. „Dirk heeft kennis van de jeugd. Als we het hebben over doorontwikkeling is hij daarin een belangrijke schakel. Ik heb Dirk ook gevraagd om me in deze turbulente periode te helpen. Dat hij dan belt met Liverpool maakt het leven een stuk makkelijker. Alle deuren gaan dan open.”

Zo kwam Feyenoord aan het jonge talent George Johnston. Maar Kuyt legt ook lijntjes met spelers die hij nog uit zijn actieve carrière kent. Het is voorlopig uitgesloten dat Van Persie op dezelfde wijze actief wordt. De Rotterdammer is net aan een nieuw avontuur als analist bij het grote Engelste tv-station BT Sport begonnen en zal het grootste deel van dit seizoen daar werkzaam zijn. Zijn netwerk wil hij echter graag beschikbaar stellen als Feyenoord dat nodig heeft.

Tapia

Troost kondigt verder aan dat hij voor het einde van de transferperiode opnieuw met Renato Tapia om de tafel gaat zitten. De ’td’ wil absoluut voorkomen dat de Zuid-Amerikaan gratis vertrekt bij Feyenoord. Dat zal betekenen dat Tapia moet bijtekenen of eerder een transfer moet maken dan in de zomer van 2020, als zijn contract officieel afloopt.

Troost geeft ook aan dat hij naar Tapia toe mogelijk wat hard is geweest. „Misschien had ik het toen anders moeten verwoorden, maar mijn mening is niet veranderd. Het belang van Feyenoord telt en dat dien ik. Misschien maak ik me er niet populair mee, maar so be it. We gaan binnenkort in gesprek over de toekomst. De relatie is prima hersteld, maar we gaan sowieso een gesprek aan voor het einde van de transferwindow. Dat kan alle kanten op.”