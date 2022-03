Schaatscoach Dennis van der Gun vertrekt na vier jaar uit Japan

Van der Gun wordt door zijn pupillen op handen gedragen, en dat is niet voor niks. Onder zijn leiding won Tatsuya Shinhama onder meer het WK Sprint in Hamar (2020). Dat betekende de eerste Japanse wereldtitel sprint sinds 1987 (Akira Kuroiwa). Diezelfde Shinhama is nog steeds in het bezit van het baanrecord op de 500 meter in Thialf. Twee jaar geleden liet de inmiddels 25-jarige snelheidsduivel in de volgepakte Friese schaatstempel een tijd van 34,07 noteren. Los daarvan bemachtigde Wataru Morishige vorige maand nog het olympisch brons op de 500 meter in Peking. Drie van zijn in totaal vier sprinters reden in de afgelopen jaren een 33’er.

„Ik heb een fantastische tijd gehad in Japan, zowel qua werk als privé”, zegt Van der Gun. „Het heeft mijn leven en dat van mijn gezin enorm verrijkt. Ik had graag met deze schaatsers verder gewild, en zij stonden daar ook heel positief tegenover. Maar de bond heeft deze beslissing genomen, dus het wordt tijd voor wat anders. Ik ga die jongens missen.”

Wat Van der Gun precies gaat doen, is nog onduidelijk. „Ik wil wel graag door in het schaatsen”, zegt de geboren Everdinger. „In de tussentijd ga ik genieten van mijn gezin. Tot vorige maand had ik mijn vrouw Nelli en dochter Mia bijna vijf maanden niet gezien, dus ik ben blij dat we weer bij elkaar zijn.”