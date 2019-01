Ritsma op zoek naar verdwenen pronkstukken

"Bij dezen een oproep. Heb je iets van Jaap Eden, meld je dan, want dat hoort hier thuis", aldus de Fries.

Ritsma is nauw betrokken bij de organisatie achter De Coolste Baan in het Olympisch Stadion en de WK allround dat daar in maart wordt verreden. Precies 125 jaar geleden was Amsterdam voor het laatst gastheer van een WK schaatsen. Jaap Eden werd destijds op het Museumplein wereldkampioen.

Donderdag kreeg Ritsma uit handen van de kleinzoen van Jaap Eden enkele relikwieën in bruikleen. "Het is heel bijzonder dat we die spullen in het Olympische Stadion kunnen neerleggen en kunnen showen", aldus Rintje.

De vele medailles van Jaap Eden zijn bijna allemaal kwijt. Ⓒ Telesport

Veel pronkstukken ontbreken echter, zo verklaarde de kleinzoon, die ook Jaap heet. "Op een gegeven moment ging het minder met mijn grootvader en ging hij lekker de kroeg in en al die toestanden. Het geld dat hij had verdiend, begon toen op te raken en toen is hij zijn bekers en allerlei andere dingen gaan verkopen om weer aan geld te komen."